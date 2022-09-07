Yatırımcının gözdesi ASTİM OSB

Aydın Efeler'de ilçesinde yer alan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, kent ekonomisinin adeta lokomotifi oldu. Yaklaşık 21 yıl önce tüzel kişilik kazanarak kurulan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, bünyesindeki 136 sanayi tesisi ile 5 bin kişiye istihdam sağlıyor. Aydın ekonomisiyle birlikte ülke ekonomisine de büyük bir değer katan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin Başkanı Gökhan Maraş, ASTİM OSB ve yaptıkları projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TALEPLER GİDEREK ARTIYOR

Bölgede KOBİ ölçeğindeki firmaların yanı sıra büyük firmaların da faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Başkan Maraş, "Makine ve gıda imalat sektörlerinde yoğunluk bulunuyor. Bölgemizde her geçen gün yatırımcı sayısı artığı gibi yeni yatırımcı talepleri de ön plana çıkıyor" dedi.

Aydın ve ülke ekonomisine değer katmak için altyapı ve üstyapı alanında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Maraş, "Bölge yönetimi olarak mevcut sanayi tesislerinin tüm enerji, altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamanın yanında yeni parseller üreterek yatırım alanları oluşturmak ve böylelikle Aydın'ın sanayi üretim kapasitesinin, ihracatının, istihdamının, teknolojisinin, yan sanayisinin gelişimine katkı sunmak en büyük amaçlarımız arasında. Önemsediğimiz en önemli konulardan biri de çevre yatırımlarımız.

Bölgemizde tüm katı atıklar gerek bölge yönetimimizce gerekse sanayi tesislerimizce lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilerek bertaraf edilmekte, 2000 m3/gün kapasiteli endüstriyel atıksu arıtma tesisimiz ile sanayiden kaynaklı tüm sıvı atıklarımız tarımsal sulama suyu kalitesinde arıtılarak deşarj edilmektedir. Sürdürülebilir hale getirdiğimiz çevre yatırımları neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Çevre İzin Belgesi' ve 'Sıfır Atık Belgesi' almış durumdayız" dedi.

400 DÖNÜMLÜK ALAN KAMULAŞTIRILACAK

2018 yılında bölge sanayi parseli yatırımlarının yüzde 100 doluluğa ulaşması ve yeni yatırımcı talepleri doğrultusunda genişleme alanında sanayi yapılaşmasıyla ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Gökhan Maraş, "2022 yılında tapu tescillerinin tamamlanması ile ilk etap kamulaştırmalarımız tamamlanarak yaklaşık 200 dönüm alanda yeni parsel tahsislerini gerçekleştireceğiz. Bunun yanın da sürdürülebilir yatırım alanı genişlemesi için ilave 400 dönüm daha alanın şimdiden kamulaştırma çalışmalarına da başlamış durumdayız" dedi.

İHSAN KARATAŞ