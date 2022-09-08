‘Gelinim seri katil’

Aydın'da sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdükten 5 yıl sonra kocasını öldüren Emel Bağ'ın (28) yargılanmasına başlandı. Bağ, mahkemede kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü kocasını boğuşma sırasında kazara öldürdüğünü söyledi.

Cinayete kurban giden Doğukan Bağ'ın babası Veysel Bağ ise gelinin kentte tanımadığı gayri resmi insan olmadığını belirterek, "Emel tam bir seri katil başka erkekleri öldürmediği ne malum iyice araştırılmalı" dedi.

3 YILDA TAHLİYE OLDU

Kent merkezi Efeler'de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) 16 Nisan 2017 tarihinde kıskançlık nedeniyle sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan Emel Bağ 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edilmesinin ardından Doğukan Bağ ile evlendi.

Bağ, ilk cinayetten 5 yıl sonra da kocası Doğukan Bağ'ı (24) 5 yerinden bıçaklayıp öldürerek yeniden cezaevine gönderildi. Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanık Emel Bağ'ın Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

BIÇAK KAZARA SAPLANDI

Duruşmaya, hayatını kaybeden Doğukan Bağ'ın anne ve babası ile taraf avukatları duruşma salonuna geldi. Sanık Bağ, savunmasında anne ve babasından şiddet gördüğü için yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi. Cinayeti nasıl işlediğini anlatan Bağ, "Doğukan'ın ailesine yemeğe gittik. Yemekte Doğukan ailesiyle tartışma yaşayıp bana patladı. Eve dönerken minibüste beni darp etti. Şoförün uyarısıyla Doğukan araçtan indi. Benim arkamdan o da eve geldi. Yeniden aramızda tartışma yaşandı. Boğuşma sırasında elimdeki bıçak kazara Doğukan'ın vücuduna saplandı. Kapıyı açıp yere yığıldı. Ben de yarasına tampon yaptım. Ölmesin diye yardım ettim. Ambulansı aradım. Hastaneye giderken de 'beni bırakma' diye yalvardım" dedi.

'EMEL MASUM DEĞİL'

DURUŞMADA tanık olarak ifade veren Doğukan Bağ'ın babası Veysel Bağ, cinayet zanlısı gelinin kendisini suçsuz göstermeye çalıştığını ancak daha önce de cinayetten hüküm giydiğini belirti. Gelinin masum olmadığını dile getiren acılı baba Bağ, "Emel'in savunmasını acıklı bir Türk filmi senaryosu gibi dinledim. Neredeyse oğlumu öldürdüğü için boynuna sarılacaktım. Emel'in Aydın'da tanımadığı gayri resmi insan yok. Emel tam bir seri katil. Başka erkekleri öldürmediği ne malum iyice araştırılmalı" dedi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

KAZIM YÖRÜKÇE