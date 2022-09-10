Annesinin öldüğü kazanın görgü tanıklarını arıyor

AYDIN Didim'de 3 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında Tülay Baştopçu (63) hayatını kaybetti.

Kazaya karışan yabancı uyruklu sürücüsü M.Z. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken bu duruma tepki gösteren Baştopçu'nun kızı Damla Güney, "Olayla ilgili yeterli araştırma yapılmadan sürücü serbest bırakıldı. Kazayla ilgili bize ulaşan bazı görgü tanıklarının anlattıkları ile kaza tespit tutanağında yer alan bilgiler çelişiyor. Sürücü ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmış Şikayetçi olacağız" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN