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Haberler Aydın Aydın'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

12.09.2022, 08:44

Aydın’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Mustafa Karabulut (43) idaresindeki 09 VA 283 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan Aydın-Muğla kara yoluna çıktığı esnada, Mehmet Şahin (69) yönetimindeki 09 DG 744 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Songül Karabulut (35), Onur Karabulut (9), İpek Karabulut (6) ve Ayşe Şahin (68) yaralandı.

Ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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