Didar ninenin hayali 90 yıl sonra oldu

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü, 103 yaşındaki Didar Aygın'ın 90 yıl önce ailesiyle güzel anılarının geçtiği Kemer Barajı'nı görme isteğini yerine getirdi. Bir süre barajın manzarasını izleyen Didar nine, anıları canlanınca gözyaşlarını tutamadı. Çocuk yaşlarında annesi ve babası ile geldiği Kemer Barajı'nı dünya gözüyle bir kere daha gördüğü için çok sevindiğini söyleyen Didar nine, "Allah devletimize zeval vermesin. Beni çocukluğuma götürdü" dedi.

'KALBİMDEKİ YER' PROJESİ

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü'nün Evde Sağlık Hizmetleri bünyesinde hayata geçirdiği "Kalbimdeki Yer" projesi devam ediyor. Yatağa bağımlı hastalar, muayenelerinin ardından özel ekiple gitmek istedikleri yere götürülüyor. Geçtiğimiz ay başlatılan projeden son olarak Didar Aygın yararlandı. Nazilli'deki evinden uzun yıllardır çıkamayan Aygın, ambulansla 90 kilometre uzaklıktaki Kemer Barajı'na götürüldü. Burada bir müddet manzarayı izleyen Aygın, daha sonra ambulansla evine bırakıldı.

■ İHSAN KARATAŞ