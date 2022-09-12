Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Kocagöl'ün balık ölümleriyle sinyal verdiğini ve bir an önce gölün kurtarılması için gerekli çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Kocagöl'ün sucul ekosistem için çok önemli olan özellikle güneydeki sazlıkları yok edilmiş durumdadır. Gölün çevresini tahribat oluşturmadan nasıl koruyabiliriz çalışmaları yapmak yerine, etrafında çok gerekliymiş gibi bir de yol çalışması başlatılmış.