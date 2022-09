Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Hemen her yıl gölün denizle bağlantılı olduğu kanalda sediment taşınımı olduğundan, kanalın orta yerinde kumullar birikerek deniz sularının içeri girmesini engellemektedir. Bu sorun her yıl yaşanmakta, kanalın planlarda olduğu gibi değil, yanlış yerden açıldığı ve kumulların kanalı kapattığı bilinmektedir. Denizle bağlantısı kesilen gölün bir yandan su seviyesi azalmakta ve göldeki oksijen oranının düşmesi ve kirlilikten dolayı da hemen her yıl balık ölümleri görülmektedir.