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Haberler Aydın Kocagöl'de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Kocagöl'de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinin tek lagünü olma özelliğini taşıyan Kocagöl tehlikede. İddiaya göre, kaçak olarak bağlanan boruların taşıdığı atık suların sebep olduğu kirlilik, birçok canlıya ev sahipliği yapan gölü adeta foseptik çukuruna dönüştürdü. Ardı arkası kesilmeyen balık ölümleri ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İHA

12.09.2022, 12:33

Kuşadası'nın deniz kıyısındaki tek lagünü olma özelliği taşıyan ve çevredeki atıklar ile adeta foseptik çukuruna dönen Kocagöl'de balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendiriyor.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl, sinyal vermeye başladı.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Zamanla küçük bir göle dönüşen Kocagöl'de yine balık ölümleri görülmeye başladı.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Yıllarca balık üretim çiftliği olarak kullanılan Kocagöl'de iddiaya göre bazı sitelerin kaçak olarak bağladığı borularla taşınan atık sular lagün gölünü adeta foseptik ve atık suları toplama merkezi haline getirdi.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Kocagöl'ün balık ölümleriyle sinyal verdiğini ve bir an önce gölün kurtarılması için gerekli çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Kocagöl'ün sucul ekosistem için çok önemli olan özellikle güneydeki sazlıkları yok edilmiş durumdadır. Gölün çevresini tahribat oluşturmadan nasıl koruyabiliriz çalışmaları yapmak yerine, etrafında çok gerekliymiş gibi bir de yol çalışması başlatılmış.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Hemen her yıl gölün denizle bağlantılı olduğu kanalda sediment taşınımı olduğundan, kanalın orta yerinde kumullar birikerek deniz sularının içeri girmesini engellemektedir. Bu sorun her yıl yaşanmakta, kanalın planlarda olduğu gibi değil, yanlış yerden açıldığı ve kumulların kanalı kapattığı bilinmektedir. Denizle bağlantısı kesilen gölün bir yandan su seviyesi azalmakta ve göldeki oksijen oranının düşmesi ve kirlilikten dolayı da hemen her yıl balık ölümleri görülmektedir.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Sucul canlıların ölmemesi için denizden acil su aktarılması ve kanalın kepçelerle açılması lazımdır. Kanal açıldığında su sirkülasyonu olacağından, göldeki pis sularda denize ulaşacaktır. Dikkat edilirse, çevredeki sitelerin önündeki plajlarda yoğun insan kalabalığından adım atacak yer yoktur. Aynı sırada bulunan Kocagöl'ün önündeki plajın bomboş olduğu görülmektedir. Bunun nedeni de göldeki kirletilmiş sulardır. Birçok su kuşunun geldiği, balıkların, yengeçlerin, kurbağaların, su kaplumbağalarının, su yılanlarının ve birçok sucul canlının yaşadığı bu doğal alan korunabilirse, hem ekolojik denge sağlanacak hem de binlerce insanın yaşadığı sahil sitelerinde, insanların nefes alabileceği, çocuklarının yaban hayatını izleyebileceği doğal bir alan kazanılmış olacaktır.

Kocagöl’de korkutan manzara! Toplu balık ölümlerinin sorumlusu kim?

Kocagöl balık ölümleriyle sinyal vermektedir. Bir an önce acil bir eylem planı yapılmalı, gölün kurtarılması için gerekli çözümler hayata geçirilmelidir. Hiçbir koruma statüsü bulunmayan, sorunları birçok kurumu ilgilendiren, çevresinde yaşayan binlerce insanın sağlık ve sosyal gelişimine etkisi olan Kocagöl için, üyesi bulunduğumuz Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu'nun da gündeme alınması için müracaat edeceğiz" dedi.

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