Duyarsızlık yüzünden çöpe döndü! Rivayetlere konu olan o yapı aslında...

BİRÇOK RİVAYETLER ANLATILAGELMİŞTİR

Arap Dede Mezarı hakkında günümüze çok sayıda rivayetlerin ulaştığını ifade eden Özçakır, "Batı Gazi Bulvarı'nda yer alan kaldırım üzerindeki yatır, oradan geçen herkesin dikkatini çekse de orada kimin yatırı olduğu, geçmişi hakkında kimsenin net bir bilgi sahibi olmadığı bir gerçek. Zamanında Batı Gazi Bulvarı'nın yol genişletmesi sırasında bu bölgede bulunan geniş bir mezarlık alanı, konutlar ve yerleşimlere açılırken, bu yatırın da o dönemde kaldırılmak istendiği buna rağmen kepçe ile yapılan çalışmada mezarın yerinin oynatılamadığı günümüze kadar anlatılagelmiştir. Yaşlıların anlattıklarına göre kepçe çalışma yapmak istese de mezarı kaldıramamış, her çalışma sonrasında ise mezarın yeniden eski haline geldiği söylenmiştir. Bu yaşananların ardından mezarın yerinde kalması gerektiğine karar verilmiş. Burası hakkında günümüze kadar çok sayıda rivayetler vardır. Buranın üzerinde çok fazla araştırma yapılamadığı, üzerinde bir kitabe bulunmadığı için kimin mezarı olduğu çok bilinmese de burada yatan kişinin anlatılanlara göre eski erenlerden olan Arap Dede olduğu söyleniyor" dedi.