Duyarsızlık yüzünden çöpe döndü! Rivayetlere konu olan o yapı aslında...

Aydın'ın Efeler ilçesinde her gün binlerce kişinin ne olduğunu bilmeden yanından geçtiği Arap Dede Mezarı, rivayetleri ile dikkat çekerken, duyarsız vatandaşların da hedefi haline gelerek, adeta bir çöplüğe dönüştü. Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı'nda kaldırım üzerinde bulunan Arap Dede Mezarı'nın yanından her gün binlerce kişi geçerken, özellikle genç nesil kaldırım üzerinde bulunan piramit şeklindeki yapının ne olduğunu bilmiyor. Hikayesi kadar türbe hakkında anlatılan efsaneler de birçok vatandaşın dikkatini çekerken, türbenin içerisi ise duyarsız vatandaşlar tarafından adeta çöplüğe çevrildi.