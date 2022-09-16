Dikkatsiz şoföre 3 yıl hapis cezası

AYDIN Efeler'de, geçtiğimiz yıl Mimar Sinan Mahallesi'nde Ümit Çeker idaresindeki öğrenci servisi, bir öğrenciyi bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Bu esnada serviste hostes olarak çalışan Nilgün Ediz, açık olan kapıdan düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Ediz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Servis şoförü Ümit Çeker hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Çeker savunmasında, olayda kusuru olmadığını ileri sürerek, "Kapı kapatma düğmesine bastıktan sonra aracı hareket ettirdim. Kapı kapanmamış olsa hostes ya da öğrenciler beni uyarırdı. Uyaran olmadı. O yüzden aracı hareket ettirdim" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çeker'e 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca servis şoförünün ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE