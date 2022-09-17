Eski başkandan kelepçeli eylem

AYDIN'DA Büyükşehir Yasasıyla Kuyucak ilçesine bağlanan Horsunlu beldesinin eski belediye başkanı Mehmet Efe Yılmaz, Nazilli Sulama Birliği'nin önünde başkanlık yaptığı süre içinde açtığı kuyuya elektrik bağlanmadığı için kelepçeli eylem yaptı. Kendisini, Sulama Birliği'nin korkuluklarına kelepçeleyen Mehmet Efe Yılmaz, yaptığı eylemle ilgili açıklamada bulundu.

NAZİLLİ Sulama Birliği'nin 15 yıl önce açtığı kuyuya elektrik hattı çekmediğini iddia eden Yılmaz, "Adı sulamama birliği oldu. Birlik Başkanı İsmail Tay ve Genel Sekter Efe Bey'i protesto için buradayım. 15 yıl önce açtığım kuyunun elektriğini bağlamadılar. Beni sürekli oyaladılar. Geçtiğimiz yıl kesin yapacağız demişlerdi. 1 yıl süre verdiler ama yapmadılar" dedi. Polise direnmesinin ardından kelepçesi çıkarılarak gözaltına alınan Yılmaz, polis merkezine götürüldü.

■ ÜMİT ÖZMEN