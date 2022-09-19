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Haberler Aydın Aydın’a hayırsever desteğiyle sağlık tesisi

Aydın’a hayırsever desteğiyle sağlık tesisi

19.9.2022

Aydın’a hayırsever desteğiyle sağlık tesisi
AYDIN Söke'de hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı. Söke karayolu üzerindeki Sazlı mahallesinde yapılacak sağlık tesisi, Söke- Didim-Kuşadası kavşağı ile çevre yolu üzerinden Aydın-İzmir otoyoluna olan yakınlığı nedeniyle geniş bir lokasyona hizmet verecek. 2 aile hekimi ve 2 sağlık personeli ile hizmet veren Sazlı Aile Sağlığı Merkezi, yeni binanın yapımı tamamlandığında günlük 9 personel ile hizmet verir hale gelecek. Tek katlı tesis 1 milyon 900 bin liraya mal olacak.

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