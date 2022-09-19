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Haberler Aydın Ormanda ektiği kenevirleri suluyordu... İş üstünde yakalandı!

Ormanda ektiği kenevirleri suluyordu... İş üstünde yakalandı!

Aydın'a bağlı Kuyucak ilçesinde, ormanın derinliklerine ektiği 107 kök keneviri sularken suçüstü yakalan şahıs, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İHA

19.09.2022, 12:47

Ormanda ektiği kenevirleri suluyordu... İş üstünde yakalandı!
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda orman içine ekili halde bulunan 107 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Aksaz Mahallesi'nde bulunan orman içerisinde bir şahıs yasadışı ektiği kenevir bitkisini sularken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda 107 adet değişik boylarda kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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