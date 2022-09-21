O hastanenin yolunu devlet yapacak

Aydın'da Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesinin yapılmasının ardından bu yılın başında yapımına başlanan bin 400 yataklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin hastaneye ulaşımı sağlayacak yollar ve altyapıyla ilgili hiçbir çalışma yapmadığı ortaya çıktı. AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam bin 700 dönüme çıkarılmasını isteyince bu talebin karşılık bulmadığını söyledi.





'BAŞKA BİR RANT MI VAR?'

Hastanenin alt yapı ve üst yapısı için bin dönümlük araziyi yeterli görmeyen Büyükşehir Belediyesi'nin 700 dönüm daha ek yer istemesine anlam veremediklerini ifade eden Savaş, "Bunun altında ne var? Niye bunu istiyorsun? Bunun altında başka bir düşünce mi var? Başka bir rant planı mı var? İlave istenen 700 dönümlük yerde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ailesine şirketlerine ait arazinin olup olmadığı ile ilgili açıklama istedik ama maalesef kendisinin dışında birçok yerde açıklama geldi ama kendisinden gelmedi. Biz kendisinden açıklama bekliyoruz" dedi.





ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan açıklama beklerken konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a intikal ettiklerini dile getiren AK Partili Mustafa Savaş, "Özlem Çerçioğlu sürekli yapamadığı ve beceremediği işleri bahane üreterek sorumluluk görevini yerine getirmiyor. Çerçioğlu, 2015'teki yerel seçimlerinde Söke Sarıçay Barajı'nı 'ben yapacağım' demişti ama yapamadı. 'Yapacağım' diye ortaya çıkıyor, yapamıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bir an evvel alt ve üst yapısının yapılması için Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na talimat verdi. Şuanda bakanlıklarımız çalışıyor. Vatandaşımız müsterih olsun. Şehir hastanemizde günde 20 bin hemşerimiz şifa bulacak, 4 bin sağlık çalışanımız görev yapacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sarıçay Barajı'nda olduğu gibi yine konuya el attı" diye konuştu.

'KAYIP YILLARI OLAN AYDIN YÖNÜNÜ BULAMAMIŞ'

Başkan Çerçioğlu'nun görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Savaş, "Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli görevi alt ve üst yapı ile trafik, kanalizasyon, içme suyu ve çöptür. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de nüfus 300 bin olmuş. Bazı ilçeler tamamen merkezde toplanmış. Aydın'ın kayıp yılları var. Ben bunu muhalefet yapmak için söylemiyorum. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde dolaşan, bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş bir vatandaş olarak söylüyorum. Aydın yönünü bulamamış bir şehir" ifadelerini kullandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI / ÖZEL HABER