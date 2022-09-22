“En pahalı su rekoru yine Aydın’da”

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'ndan suya yüzde 39,5 zam kararı çıkmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Sözcüsü Mustafa Arı, "En pahalı su kullanma rekoru yine Aydın'da" diyerek yapılan zamma tepki gösterdi.

GEÇTİĞİMİZ günlerde şebeke suyuna zam konusunda tek gündem maddesiyle olağanüstü toplanan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nda yüzde 39.5'lik su zammı için yapılan oylamada AK Parti Grubu ret oyu verdi. Bu karşın karar CHP, İYİ Parti ve MHP'li üyelerin oyuyla kabul edildi. Su tarifesinde sene başından bu yana yapılan yüzde 41'lik artışın ardından suya yeniden yüzde 39.5'lik zam yapılmasına Aydınlılar tepki gösterdi.

HALKIN SIRTINA YÜKLENDİ

AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Sözcüsü Mustafa Arı, 'ASKİ zarar edecek' gerekçesiyle suda yapılan fiyat artışının belediyenin diğer birimleri Halk ekmek ve 58 bin liralık zararı nedeniyle fesih noktasına gelen toplu taşıma hizmetlerinde göz ardı edildiğini ifade ederek, "Gider azaltıcı hiçbir tedbir almadan, zamla her zaman olduğu gibi yük Aydın halkının sırtına yüklendi. Aydın halkı bölgenin en pahalı suyunu tüketme rekorunu sürdürüyor" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI