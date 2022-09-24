Vali Aksoy ve ailesinden eğitime anlamlı destek

Başarılı çalışmalarıyla Aydınlıların gönlünde taht kuran Vali Hüseyin Aksoy ve ailesi, geçtiğimiz yıl memleketleri Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde anne ve babalarının adını yaşatmak için anaokulu yaptırma kararı aldı. Aksoy ailesi Trabzon Valiliği ile yaptıkları protokol sonrası anaokulunun inşaatına başlanıldı. Yaklaşık bin 200 metrekare arsa üzerine inşa edilen, yapımı bir buçuk yıl süren iki kattan ve 2 derslikten oluşan Hatice-Aslan Anaokulu 35 öğrenci kapasiteli. VALİ Aksoy, "Bu karar sonrasında doğup büyüdüğümüz Köprübaşı ilçesinde anaokulu olmadığı için burada bir okul yaptırma karar verdik. Bir vali olarak bu zamana kadar hep hayırseverlerimizle protokoller imzaladık. Şimdi hayırsever tarafında bulunmak ayrı bir heyecan oldu. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Annemize danışarak ailece aldığımız bu kararla babamızın ve annemizin adını bu vesile ile yaşatacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



■ İHSAN KARATAŞ

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