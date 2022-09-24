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Haberler Aydın Yörük Ali Efe Aydın’da anıldı

Yörük Ali Efe Aydın’da anıldı

24.9.2022

Yörük Ali Efe Aydın’da anıldı

Kurtuluş Savaşı'nda Yunan birliklerine karşı verilen mücadelede ilk baskını yapan Yörük Ali Efe, Kuva-yı Milliye saflarında yer alarak Milli Mücadele'de önemli rol oynadı. Aydın'ın kahramanlarından Yörük Ali Efe, düzenli orduya geçilmesi ile beraber "Milis Albayı" rütbesi ile Batı Cephesi'ne dahil oldu. Başarılarından dolayı İstiklal Madalyası verilen ve Yörük soyadını alan Ali Efe, bir süre İzmir'de yaşadıktan sonra geçirdiği tramvay kazasının ardından yaşamını yitirmişti. Yörük Ali Efe'nin vefatının 71. yıl dönümünde Yenipazar ilçesindeki müzeye çevrilen evi yeniden ziyarete açıldı. Yörük Ali Efe için müze bahçesindeki mezarı başında anma töreni yapıldı. Evin tüm eksiklerinin giderildiğini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, "Ziyarete gelen turistlere, kültürün peşinde koşanlara güzel bir an yaşatıyoruz. Kurtuluş mücadelesinin duygusunu hissetmek isteyenleri mutlaka bekliyoruz" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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