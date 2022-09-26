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Haberler Aydın Bitcoin Safiye’nin cezası bilirkişi raporuna kaldı

Bitcoin Safiye’nin cezası bilirkişi raporuna kaldı

26.9.2022

Bitcoin Safiye’nin cezası bilirkişi raporuna kaldı
AYDIN'DA kendini 'broker' olarak tanıtıp aralarında sağlık çalışanları, polis, öğretmenlerin de bulunduğu 40 kişiyi 30 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Safiye Gökçen Yüce önceki gün hakim karşısına çıktı. Bitcoin Safiye olarak bilinen Yüce, insanları kripto paraya yatırım yapmaları için ikna edip, onlardan aldığı parayı kar payı olarak dağıtmış, böylece ağına düşürdüklerinin güvenini kazanmıştı. Bursa'da yakalanıp Aydın'a getirtilen Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 135'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada tutuksuz yargılanan Bitcoin Safiye için hakim bilirkişi raporunu isteyerek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. Yüce'nin cezası, bilirkişiden gelecek rapora göre kesinleşecek.

■ İHSAN KARATAŞ
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