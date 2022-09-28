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Haberler Aydın Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

28.09.2022, 17:49

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Kaza, Orhaniye Mahallesi Çine Çayı kenarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede hafriyat çalışması yapan Musa Yılmazbaş (41) idaresindeki 06 FV 6742 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Yılmazbaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Yılmazbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmazbaş'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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