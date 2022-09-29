27 bıçak darbesiyle öldürülen Tayhan’ın davası başladı

İlk dava sonrası açıklama yapan Tayhan ailesinin avukatı Zekiye Baran, "En ağır cezayı alması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Didim'de 25 Temmuz 2021 tarihinde alışveriş yapmak için evden ayrılan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, 27 Temmuz 2021 günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki işyerlerinin karşısında oturan komşuları Nizam C. (53) tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve cesedi olayın meydana geldiği apartmanın yanındaki boş arsada bulunmuştu. Tayhan'ın katil zanlısı olay günü yakalanmıştı.

Olayla ilgili olarak Didim Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Vahşi cinayette sanık Nizam C., bugün Söke Adalet Sarayı'nda görülmesine başlanan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Tarafların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, davayı 17 Ocak 2023'e erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Tayhan ailesinin avukatı Zekiye Baran, "Katilin akli dengesinin yerinde olmadığına ve şizofren olduğuna dair bir takım savunmaları var. Ancak mahkeme heyetinin katilin akli dengesinin yerinde olduğuna dair gözlemi var ve tutanaklara geçti. Bu da bizi mutlu ediyor. Biliyoruz ki adli dengesi yerinde. Zira olaydan bir hafta önce cinayeti planlamış ve akabinde 2 gün süren bir süreç içerisinde cinayeti işlemiş, sonrasında da suç delillerini yok etmek için ciddi bir çabaya girmiş. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve en ağır cezayı alması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çünkü Yağmur Tayhan'ın katledilmesi sadece ailesinin değil, hepimizin yüreğini yaktı. Bu dava hepimizin davasıdır. Bu davada bize destek veren Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndaki meslektaşlarıma ve davada bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Duruşmada öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın annesi Ayşe Tayhan, babası Mehmet Tayhan, kardeşi Veysel Yiğit Tayhan da hazır bulundu.