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Haberler Aydın Talihsiz ölüm

Talihsiz ölüm

29.9.2022

Talihsiz ölüm

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin çarptığı seyyar hurdacı Mehmet Salih Kişmir (63) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli karayolunda meydana geldi. Y.M.D'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Manevra yapan sürücü Y.M.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karayolunun sağ tarafından ilerleyen seyyar hurdacılık yapan Mehmet Salih Kişmir'e (63) çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolün ardından ağır yaralı Kişmir hastaneye kaldırıldı. Kişmir, hemen yoğun bakıma alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

■ ÜMİT ÖZMEN

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