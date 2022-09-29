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Haberler Aydın Üniversiteli Talha'dan kahreden haber

Üniversiteli Talha'dan kahreden haber

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gürcan’ın cansız bedenini bulan arkadaşları sinir krizi geçirdi

29.9.2022

Üniversiteli Talha’dan kahreden haber

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi olan Talha Gürcan (20) arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Haber alamadıkları Gürcan'ın evine giden arkadaşları, karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 2015 sokakta yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Talha Gürcan'dan arkadaşları bir gün haber alamadı.

EVE GELİP KAPIYI AÇTILAR
Durumdan şüphelenen arkadaşları eve gelip kapıyı açtıklarında Talha Gürcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin öldüğünü tespit etti. Şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlatıldı. ADÜ'lü öğrencinin cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gürcan'ın ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak.

KAIM YÖRÜKÇE

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