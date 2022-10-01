Göbekten bağlı çift

Aydın'da 22 yıl önce aynı doktor tarafından doğumları gerçekleşen Gülçin Boy ile Umut Onat isimli gençler, 2 yıl önce tanıştı ve hayatlarını birleştirme kararı aldı. Nişan yüzüklerini de bir sürpriz yaparak kendilerini dünyaya getiren doktorları Erdoğan Kılıç'a taktırdı. 22 yıl önce dünyaya getirdiği bebeklerin göbek bağlarını kesen doktor Kılıç, genç çiftin nişan kurdelesini kesti.



AYNI GÜN AYNI HASTANE

Mehtap-Serkan Onat çiftinin Umut adını verdikleri oğlu ile Hanife-Yunus Boy çiftinin Gülçin adını verdikleri kızları, 26 Şubat 2000 tarihinde o zaman 'Sigorta Hastanesi' olarak hizmet veren ve daha sonra ismi Atatürk Devlet Hastanesi olan hastanede dünyaya geldi.





OKULLARI DA AYNI

İlkokuldan sonra Atatürk Anadolu Anadolu Lisesi'nde 15 yaşında hayatları kesişti. Gülçin ve Umut tanışıp okul arkadaşı oldu. Ardından da aynı üniversiteyi kazanan genç çiftin okul arkadaşlıkları 2 yıl önce aşka dönüştü. Aynı gün hatta aynı gece doğdukları için doğum günlerini de birlikte kutlayan gençler, evlilik için hazırlık yaptıkları sırada doğumlarına vesile olan doktorun bile aynı olduğunu öğrendi. Hatıralarında doğum doktorları Erdoğan Kılıç'ın da ayrı bir yeri olduğunu öğrenen gençler, nişan kurdelelerini kordon bağlarını kesen doktorlarına kestirdi.



İki çocuğun da aynı doktorun eline doğduğunu Mehtap Onat'ın tuttuğu günlük ortaya çıkardı.



BÜYÜK BİR MUTLULUK

Gençleri kırmayarak nişan törenine katılan Doktor Erdoğan Kılıç, her doğumun kendisi için ayrı bir hatırası olduğunu belirterek, "İnsanların hayata gelmesi bizimle başlar. Bizler o esnada anne ve bebeklerin sağlığı için mücadele versek de ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri en büyük arzumuzdur" diyerek gençlere mutluluklar diledi.



DOĞUM RAPORUYLA ÇIKTI

Umut Onat'ın annesi Mehtap Onat, "Umut'a hamile kalınca günlük tutmaya başladım. Ultrason görüntüsünden raporlara kadar, her şeyi yazıp fotoğrafladım. Umut'a ait olanları teslim ettim. Gençler doğum raporlarına bakınca doktorlarının da Erdoğan Bey olduğunu fark etmiş" diyerek gençleri kırmayan Doktor Erdoğan Kılıç'a da teşekkür etti. Aydın'daki bir otelde düzenlenen törenle gençlere nişan yüzükleri takıldı.



■ İHSAN KARATAŞ