İneğin ezdiği kadın öldü

AYDIN'IN Köşk ilçesinde 70 yaşındaki Hafize Topçuoğlu, sağlık kontrolü sırasında ürkerek kaçmaya çalışan ineğin ayaklarının altında ezilerek can verdi. Olay, Beyköy Mahallesi Göçmen yolu Sokak'ta meydana geldi. Hafize Topçuoğlu, evinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan bir ineğin altında kaldı. Yaşlı kadın ineğin ayaklarıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralandı. Topçuoğlu, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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