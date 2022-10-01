  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İneğin ezdiği kadın öldü

İneğin ezdiği kadın öldü

1.10.2022

İneğin ezdiği kadın öldü

AYDIN'IN Köşk ilçesinde 70 yaşındaki Hafize Topçuoğlu, sağlık kontrolü sırasında ürkerek kaçmaya çalışan ineğin ayaklarının altında ezilerek can verdi. Olay, Beyköy Mahallesi Göçmen yolu Sokak'ta meydana geldi. Hafize Topçuoğlu, evinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan bir ineğin altında kaldı. Yaşlı kadın ineğin ayaklarıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralandı. Topçuoğlu, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA