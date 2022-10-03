Dolandırıldığına zor ikna oldu

Almanya'dan tatile geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ortadan kaybolan Gülseren Çınar'ın kaybolmasının altından akıllara durgunluk veren dolandırıcılık hikayesi çıktı. İnanç üzerinden sömürülerek tüm mal varlığını kaybeden Çınar, kızının girişimiyle Müge Anlı tarafından bulundu. Dolandırıldığına bir türlü ikna olmayan Çınar, herkesi şaşkına çevirdi. Beyni yıkanan kadın, eşi ve kızının telkiniyle zor da olsa dolandırıldığına ikna olarak üfürükçüyü savcılığa şikayet etti. Tatil için Almanya'dan yazlığının bulunduğu Kuşadası'na gelen 56 yaşındaki Gülseren Çınar, yazlığı boşaltıp ortadan kaybolmuştu. Geçtiğimiz Ağustos'tan beri annesinden haber alamayan ve annesinin bir medyum tarafından dolandırıldığını söyleyen Yasemin Çınar çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta buldu. Yasemin Çınar, "Annem Almanya'daki hesabından 90 bin Euro çekmiş. Kuşadası'ndaki yazlığını başkasına devretmiş. İzmir Balçova ve Manavgat'taki arsaları da satmış" diyerek üstüne bir de annesinin 20 milyonluk bir senet imzaladığını ileri sürdü. Akıllara durgunluk veren bu dolandırılma hikayesinin ardından Müge Anlı aylardır ortalıkta görünmeyen Gülseren Çınar'a ulaştı. Anlı'nın çağırması üzerine yayına gelip kızıyla kavuşan Gülseren Çınar, eşinin baskıları nedeniyle kafa dinlemek için gittiğini belirtti. Dolandırıcılık iddialarını yalanlayan Çınar, "Her şey benimdi. Sattım. Dolandırılmadım. Özgür iradem, istediğimi yaparım" deyince herkes şok oldu. Gülseren Çınar, tüm çabalara rağmen dolandırıldığını kabul etmedi. Tüm bu yaşananların ardından gerçek adı Ali olan medyum yayına bağlanarak oradaki kimseyi tanımadığını söyleyip "Kahin değilim, şarkı söyler fal bakarım" dedi. Ardından Ali isimli şahıs tarafından dolandırıldığını iddia eden pek çok kişi, yayına bağlanarak türlü türlü hikayelerle paralarını kaybettiklerini anlattılar.





MALLARIMI GERİ ALACAĞIM

Medyum Ali ile ilgili gelen tüm iddiaların ardından eşi ve kızının telkiniyle Gülseren Çınar, dolandırıldığına ikna oldu. Kızı Yasemin ile el ele İstanbul Adalet Sarayına giden Gülseren Çınar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisini dolandıranlarla hukuk önünde hesaplaşacağını belirten Çınar, "Benim arkamda artık ailem var. Peşini bırakmayacağım. Mallarımı geri alacağım" dedi.



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