EKODOSD’tan duyarlılık çağrısı: Olta iğneli misinalara dikkat!

Özellikle çok güzel uçan ve aynı zamanda sualtına dalış yaparak uzun süre yüzerek avlanan Karabataklar için en büyük tehlikelerden birisi, kayalara takılan olta iğneli misinalardır. Karabataklar için de aynı durum geçerlidir. Derin suda olta iğnesine yakalanmışsa kurtuluş şansı yoktur. Sığ suda yakalanmışsa ve dikkatli ve duyarlı biri tarafından görülmüşse kurtulma ümidi vardır. Kuşadası kıyıları zengin denizel biyoçeşitliliğe sahiptir. Kıyısal alanlarda Caretta caretta ve Chelonia mydas gibi deniz kaplumbağaları beslenmekte, Karabataklar gibi su kuşları avlanmaktadır. Denizlerimizde sadece avlanan balıkların olmadığını, suda yaşayan ve denizden beslenen birçok canlının olduğu bilinmeli ve dikkat edilmelidir" dedi.