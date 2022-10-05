İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı!

Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan sürücü, çocuğu da motosikletin önüne güvenliksiz bir şekilde bindirdi. Kırmızı ışıkta durduğu esnada bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kasksız ve tedbirsiz bir şekilde kadının yolculuk ettiği görülürken, çocuğun ise herhangi bir yere tutunamadığı görüldü.