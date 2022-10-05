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Haberler Aydın İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı!

İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı!

Aydın'a bağlı Köşk ilçesinden kameralara yansıyan görüntüler 'yok artık' dedirtti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan önüne aldığı küçük çocukla birklikte kasksız motosiklet kullanan kadın, yaptığı tehlikeli yolculukla görenleri dehşete düşürdü.

İHA

05.10.2022, 16:13

Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolunda kadın sürücünün motosikletin önüne aldığı çocukla birlikte kask takmadan yaptığı tehlikeli yolculuk, amatör kamera görüntülerine yansıdı.

İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı!

Köşk ilçesinde bir kadının, karayolunda motosikletin önüne oturttuğu çocukla birlikte tehlikeli yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Aydın Denizli Karayolu Köşk ilçesi üzerinde yaşanan ilginç olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı!

Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan sürücü, çocuğu da motosikletin önüne güvenliksiz bir şekilde bindirdi. Kırmızı ışıkta durduğu esnada bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kasksız ve tedbirsiz bir şekilde kadının yolculuk ettiği görülürken, çocuğun ise herhangi bir yere tutunamadığı görüldü.

İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı!

Tehlikeye davetiye çıkaran sürücüyü ve kucağındaki bebeği, yoldaki diğer araçlarda bulunanlar şaşkınlık içerisinde takip etti.

Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

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