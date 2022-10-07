CHP’li Aydın Büyükşehir’de paralar pul olmuş

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li belediyede şimdi de zimmet skandalı patladı. Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nde çalışan E.S'nin zimmetine 200 bin lira civarında para geçirdiği ortaya çıktı. E.S, ifadesinde pul oyunuyla belediyeyi nasıl dolandırdığını tek tek anlattı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Üzerine atılı suçlamayı kabul eden E.S, "Aydın İcra Müdürlüğü'nde evrak işlemlerini takip ettiğim Aydın Belediyesi'ne ait icra takip dosyalarına vekaletname sunup baro pulu yapıştırmış gibi bilgisayardan evrak düzenleyip kurumda Mali İşler Müdürlüğü'ne verip bu şekilde baro pulu bedellerini mal ediniyordum. Bu şekilde baro pulu gideri yapmışım gibi düzenlediğim belgeleri kurumuma veriyordum. Bu icra dosyalarında zaten daha önceden baro pullu vekaletnameler vardı.

Yeni avukatlar geldikçe baro pulu yapıştırarak verdiğimiz vekaletnameler dosyalarında duruyordu, ben mükerrer olarak tekrar baro pulu kullanmışım gibi belge düzenleyip ibraz ediyordum. Avanslar avukatların hesabına yatırıyordu, bankamatik kartları ile avans hesabından paraları çekiyordum. 2018 ve 2022 yılları arasında toplam 200 bin liraya yakın miktarda parayı mal edinmiş olabilirim" ifadelerini kullandı. Pişman olduğunu belirten E.S. hakkında işlem yapıldı.