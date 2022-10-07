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Haberler Aydın İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolmuştu! Türk şoförden 232 gündür haber yok

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolmuştu! Türk şoförden 232 gündür haber yok

İtalya'da açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42), 232 gündür haber alınamıyor. Mart ayında verilen DNA testinden de bir sonuç çıkmadığını söyleyen Çakır'ın ablası Yeşim Gür, "Ne ölüsü ne dirisinden bir haber alamadık. Çok üzgünüz" dedi.

DHA

07.10.2022, 13:36

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolmuştu! Türk şoförden 232 gündür haber yok

Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı.

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolmuştu! Türk şoförden 232 gündür haber yok

1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolmuştu! Türk şoförden 232 gündür haber yok

Mehmet Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kimliği belli olmayan 5 ceset olduğunu belirterek, "Bunlardan birinin kardeşim Mehmet'e ait olabileceği ihtimaliyle mart ayında DNA testi örneği vermiştik.

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolmuştu! Türk şoförden 232 gündür haber yok

Ancak DNA testlerinden de hala bir sonuç çıkmadı. Kardeşimin ne ölü ne de dirisinden bir haber alamadık. Çok üzgünüz. Aylardır haber bekliyoruz ama bir sonuç yok" diye konuştu.

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