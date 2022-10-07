Mıcır davasında 6 şüpheli cezaevinde

Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde yaşanan ve Yeni Asır'ın gündeme getirdiği mıcır yolsuzluğu iddialarının ardından gözaltına alınan 6 belediye çalışanı ve 2 şirket sahibi, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi, şüphelilerden 6'sı tutuklandı. O dönem Fen İşleri Müdürü olan Fatma Çanakçı, Fen İşleri memuru Murat Arabacı, maden mühendisi Kartal Kara, bilgisayar teknikeri Emre Tuğrul, iş makinesi operatörü Kaan Çandar ve inşaat mühendisi Demet Şengül ile 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan firmanın sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler, dün Kuşadası Adliyesi'nde savcılık tarafından gün boyu süren sorguların ardından, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Akşam saatlerinde görülen davada 8 sanıktan 6'sı cezaevine gönderilirken, Demet Ş. serbest kaldı, Emre Tuğrul ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

GENEL MERKEZ'E GİTTİ

Türkiye'nin yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu ilçedeki mıcır yolsuzluğu ile ilgili soruşturma devam Belediye Başkanı Ömer Günel'in ise bu kritik günlerde koltuğu vekiline devrettiği ortaya çıktı. Günel'in operasyonun yapıldığı gün Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi. Günel'in ifade verdikten sonra ilçeyi terk ettiği iddiaları da konuşulmaya başladı. Yerine vekil olarak Meclis Üyesi Tibet Özer'i bırakan Ömer Günel'in Ankara'ya partisinin genel merkezine gittiği de öne sürüldü.

HÜSEYİN KILIÇ