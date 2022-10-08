Aydınlı minik kalpler can dostlara destek oldu

AYDIN'DA kreşlerinde eğitim alan çocuklar sokak hayvanlarına mama almak için kumbara oluşturup harçlıklarını birleştirdi. Minikler, satın aldıkları mamaları sokak hayvanlarıyla ziyaretlerine gelen Aydın Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim etti.

MAMA KUMBARASI YAPTILAR

EFELER ilçesinde hizmet veren Özel Portakal Çiçeği Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören çocuklar, Hayvanları Koruma Günü'nden etkilenerek kreşte bir mama kumbarası kurdu. Kendi harçlıklarının yanı sıra ailelerinden de destek alan çocuklar, sokak hayvanları için mama aldı. Aydın Hayvanları Koruma Derneği tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında kreşte bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara hayvan sevgisi eğitimi veren dernek üyeleri, minik öğrencilerin sürprizi ile karşılaştı. Minikler, can dostlar için aldıkları mamaları derneği teslim etti.

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