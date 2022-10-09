Babasını kaybeden genç isyan etti

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Salih Kişmir'in oğlu Abdullah Kişmir, sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. Kişmir, babasının ölümüne neden olan sürücünün tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek, "Trafikte makas atarak ilerleyen bu trafik canavarı başkalarının da canını yakmasın" dedi.

Nazilli'de Aydın-Denizli devlet karayolu üzerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ehliyetsiz Y.D.M.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu seyyar hurdacılık yapan Mehmet Salih Kişmir hayatını kaybetmişti. Polis tarafından gözaltına genç sürücü Y.D.M'nin işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına kazada hayatını kaybeden Kişmir'in oğlu Abdullah Kişmir isyan etti.

KİMSE YETİM KALMASIN

KİŞMİR, avukatı Mehmet Sinan Kılıç aracılığıyla kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte bir üst mahkemeye itirazda bulunarak, babasının ölümüne sebep olan Y.D.M.'nin tutuklu yargılanmasını istedi. Sürücünün serbest bırakılmasının vicdanlarını yaraladığını söyleyen Kişmir, "Bu canavar, 6 çocuğu yetim bıraktı. Dışarı da serbestçe dolaşırken yine araç üstüne çıkacak. Başka çocuklar yetim kalmasın. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

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