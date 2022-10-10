Aydın-İzmir Otoyolu’nu kullanırken buna dikkat!

Aşırı hız sebebiyle meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Aydın-İzmir Otoyolu'nda Elektronik Hız Denetleme Sistemleri ile denetimler 7 gün 24 saat devam ediyor. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Aydın Valiliği ise sürücüleri hız sınırlarına uymaya davet etti.





Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde seyreden araçların karıştıkları aşırı hızdan dolayı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirgemek için Aydın İzmir Otoyolu'ndaki Elektronik Hız Denetleme Sistemleri ilk olarak 1 Temmuz 2017 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve sistem üzerinden otomatik denetimlere başlanmıştır. Otoyol Elektronik Hız Denetleme Sisteminin çalışma prensibi "Otoyola Aydın ya da İzmir'deki herhangi bir gişeden giriş yaparak, İzmir ya da Aydın'daki herhangi bir gişeden çıkış yapan bir aracın, iki gişe arasındaki seyahati sırasında geçen süre üzerinden ortalama hızını ve buna bağlı olarak ihlal yapıp yapmadığını belirleme" şeklindedir.

Araçların cinslerine göre ise hız sınırları farklılık gösteriyor. İçişleri Bakanlığınca yapılan son düzenleme ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Aydın İzmir Otoyolunda sadece otomobiller için mevcut hız sınırı 120 km/s'den 130 km/s'e çıkarıldı. Diğer araç cinslerinden, kamyon ve çekiciler için 90 km/s, kamyonetler için 95 km/s, 50 cc üzeri motosikletler için 100 km/s, minibüs ve otobüsler için 100 km/s olarak hız sınırı uygulamasına devam edilmektedir. Otoyolu kullanan tüm sürücülerimizin daha güvenli bir trafik ortamında seyretmeleri ve haklarında trafik idari para cezası yazılmaması için belirtilen hız sınırlarına uymaları büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.