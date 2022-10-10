Bartholomeos’tan tarihi kiliseye ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 'Noel Baba' diye anılan Aziz Nikolas'ın adına Anadolu'da inşa edilmiş ikinci kilise olan Aydın'ın Söke ilçesindeki 2 asırlık tarihi kiliseye ziyarette bulundu. Ziyarette beraberindeki heyet ve Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam ile birlikte incelemelerde bulunan Bartholomeos, kilisenin durumu hakkında muhtardan bilgi aldı. Kilisede detaylı incelemelerde bulunduktan sonra dua okuyup ilahi de söyleyen Bartholomeos, Türkçe olarak yaptığı konuşmada, "Bütün azizlerin ilahileri var. Bizde Aziz Nikolas'ın ilahisini söyledik" dedi. Bartholomeos, Aziz Nikolaos Kilisesi'nin restorasyonu için yapılacak çalışmaya destek sözü verdi.



■ KAZIM YÖRÜKCE / ÖZEL HABER

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