Çerçioğlu’nun genel müdürü Avcılar’da avlandı!

Erkan Karaarslan, 2015 ve 2016 yıllarında CHP'li Avcılar Belediyesi tarafından aldığı ihalelerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 28 Aralık 2021'de gözaltına alınmış, 3 gün sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Karaarslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 19 şüpheliye operasyon yapılmıştı.



İKİ MÜDÜR DE İDDİANAMEDE

Soruşturmayı tamamlayan savcılık 19 kişi hakkında iddianamesini hazırladı. İddianamede sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarının işlendiği belirtildi. Sanıkların ayrıca "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarının cezalandırılmaları talep edildi.Bu arada yolsuzluk zincirinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne kadar uzandığı ortaya çıktı. İddianamede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prenslerinden biri olan ve belediyeye ait İmar A.Ş. ve Aytermal A.Ş. şirketlerinin genel müdürlüğünü yürüttüğü kaydedilen Ümit Erkan da suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yer aldı. Erkan ile birlikte Aydın Büyükşehir'e ait Aybel ile Ege Et A.Ş. şirketlerinin eski genel müdürü Muharrem Şanlı da sanıklar arasında yer aldı.





5 SUÇLAMAYA 30 YIL HAPİS

Ümit Erkan ve Muharrem Şanlı'ya suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi. İki sanığa 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianamede Erkan Karaarslan'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, eski Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Burçin Baykal başta olmak üzere birçok belediye görevlisinin örgüte üye olduğu veya bilerek, isteyerek yardım ettiği belirtildi. Karaarslan'ın lideri olduğu suç örgütünün ihale süreci öncesinde ve sırasında belirli bir organizasyon içerisinde hareket ettiği, irtibatlı olduğu belediye personellerinin yardımıyla kamu ihaleleri aldığı anlatıldı.



ADRESE TESLİM İHALELERDE USULSÜZLÜK VAR

İddianameye göre, ihale sürecinde ilk aşamada örgüt liderinin yönlendirdiği firmalardan teklif alınması sağlanıyor, yaklaşık maliyet hesaplama sürecine müdahale ediliyordu. Bu şekilde pazarlık usulü uygulanacak ise yaklaşık maliyetin pazarlık usulü için kanunda belirlenen üst sınırın altında bırakılıyor, açık ihale usulü uygulanacak ise önceden belirlenen yaklaşık maliyetin tespit edilmesi sağlanıyordu. İkinci aşamada, ihale sırasında örgüt lideri tarafından tek bir merkezden yönetilen firmalar eşgüdümlü olarak hareket ediyor, önceden görevlendirilen firmalar ihale dokümanını satın alıyor, belirlenen firmalar anlaşmalı olarak ihaleye katılıyordu. Bu şekilde uygulanan kurguyla ihalenin adrese teslim olarak daha önce belirlenen suç örgütünün kontrolündeki firma üzerine bırakıldığı tespit edildi. İhalelerdeki usulsüzlükler savcılığın iddianamesinde tek tek sıralandı.

ERHAN GÜLENÇ