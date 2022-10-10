Sahte kaşelerle ihaleleri kapmışlar

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne mıcır alımı ihalesi ve imar yolsuzluğu iddiaları nedeniyle şafak vakti operasyon düzenlemiş, 6'sı belediye görevlisi olmak üzere Turan ve Zana Bagı kardeşler gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edilen 6 belediye çalışanının 4'ünün yanı sıra Bagı kardeşler de tutuklanmıştı.



SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞ

BAŞKANI Ömer Günel'e yakınlığı ile bilinen Turan ve Zana Bagı kardeşlere ait şirketlerde 11 Nisan 2022 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen 23 kaşe ve bu kaşelerde adı geçen firmaların büyük bölümünün, kendileri ile ilgili ticari bilgileri geçtiğimiz yıllarda bazı ihale ve doğrudan teminlerde kullanılmak için Kuşadası Belediyesi'ne teslim ettikleri belirlendi. Yapılan araştırmada bu şirketlere ait kaşeler kullanılarak hazırlanan tüm tekliflerin sahte olduğu anlaşılırken, isimleri kullanılan şirketlerden büyük bölümünün Bagı kardeşler hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Hayali şirketler üzerinden sahte kaşe bastırıp hazırladıkları tekliflerle belediyeden ihale ve doğrudan temin işlemlerini dolandırıcılık yoluyla aldığı ortaya çıktı.



■ ADEM ÜLKER

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