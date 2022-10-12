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Aydın’da bin 67 görme engelli beyaz baston bekliyor "Lütfen destek olalım"

Görme engelli vatandaşların özgürce yürüyebilmesine imkan veren beyaz baston için çağrıda bulunan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, “Aydın’da bin 67 görme engellinin beyaz baston desteğine ihtiyacı var” diyerek "Lütfen duyarlılık göstererek destek olalım" ifadelerine yer verdi.

12.10.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022, 12:10

Aydın’da bin 67 görme engelli beyaz baston bekliyor Lütfen destek olalım

Aydın'da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine olanak sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Görme engellilerin bağımsız hareketini sağlayan araca beyaz baston denir.

Görme engelliler, başkalarının yardımı olmaksızın kendi başlarına yürüyebilmek için beyaz baston kullanırlar. Aydın'da yaşayan bin 67 görme engellinin sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri için beyaz baston desteğine ihtiyaçları var. Siz de beyaz baston satın alarak Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'ne teslim edebilirsiniz. Lütfen duyarlılık göstererek destek olalım" ifadelerine yer verdi.

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