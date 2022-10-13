Çerçioğlu’nu da araştırın!

Yeni Asır Gazetesi'nin Kuşadası'ndaki ihale vurgunu soruşturmasının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun prensi olarak bilinen Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli ve üzerine şirket kurulan Büyükşehir çalışanı kardeşi Gizem Akkentli Polat'a uzandığını ortaya koyan dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı. Fatih Akkentli ile yakın bir dostluğu olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "Operasyon belediyeye değil, personele yapıldı" diyerek savunmaya çalıştığı soruşturma şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin en tepesine kadar uzadı.



ANKARA'DAN VALİLİĞE YAZI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Memur Suçları ve 2547 Sayılı Yasaya Tabi Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı, İçişleri Bakanlığı'na Kuşadası'ndaki operasyonda tutuklanan ZTB İnşaat'ın sahipleri Turan ve Zana Bağı kardeşler ile Akkentli kardeşler arasında para trafiği olduğu yönünde Serhan Seyhan isimli kişinin suç duyurusunun ardından rüşvet alma-verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından genel hükümlere göre soruşturma başlattığını bir yazı ile bildirmişti. 2 Eylül 2022 tarihli yazıya Ankara'dan cevap geldi. Bakanlık İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben 23 Eylül'de kaleme aldığı ve gereği yapılmak üzere Aydın Valiliği'ne de gönderdiği yazıda Başkan Çerçioğlu ve sorumluğu tespit edilecek belediye görevlileriyle ilgili araştırma yapılması istendi. Böylece Aydın ve Kuşadası'nda gündemin en önemli maddelerinden biri olan Kuşadası'ndaki operasyonla ilgili Başkan Çerçioğlu'nun ismi de ilk defa geçmiş oldu.





'VALİ GÖRÜŞÜ HAZIRLANSIN'

Yeni Asır, Genel Müdürlüğün söz konusu yazısına da ulaştı. Gereği yapılmak üzere Valiliğe gönderilen ve Bakan adına İller İdaresi Genel Müdür Selçuk Aslan imzasının yer aldığı yazıda, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili yazısı ve ekler araştırma yapılmak üzere ilişikte gönderilmiştir. Bakanlığın ilgili genelgeleri uyarıca, şikayet konularının tamamını kapsayacak şekilde ön araştırma yapılmasını ve sonucunun 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre yapılacak işlemlere esas olmak üzere düzenlenecek raporu Vali görüşü şeklinde 45 gün içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim" ifadeleri kullanıldı.



Hakkında çeşitli yolsuzluk iddiaları olması üzerine soruşturulan Fatih Akkentli, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile oldukça yakın.

BÜYÜKŞEHİR'E DE MAL SATMIŞLAR

Kuşadası Belediyesi'nden başka firmalar adına sahte kaşelerle teklif hazırlayıp başta 12.8 milyon liralık 750 bin ton mıcır olmak üzere onlarca milyon liralık ihale aldığı öne sürülen ve son operasyonda 4 belediye görevlisiyle birlikte tutuklanan Bağı kardeşlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden de ihaleler aldıkları ortaya çıktı. EKAP verilerine göre Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 4 Şubat 2019'da temel malzeme satın alınması ihalesini 546 bin liralık teklifiyle ZTB İnşaat kazandı. ZTB İnşaat'ın ayrıca 20 Mayıs 2019'da Aydın Büyükşehir'in düzenlediği agrega temini ihalesini de 1 milyon 825 bin liralık teklifiyle kazandığı ortaya çıktı.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER