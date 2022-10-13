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Haberler Aydın Müze müdürü için 71 yıl hapis istendi

Müze müdürü için 71 yıl hapis istendi

13.10.2022

Müze müdürü için 71 yıl hapis istendi

Aydın'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan Arkeoloji Müzesi'nin eski müdürü Abdülbari Yıldız ile birlikte 27 sanığın yargılanmasına başlandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Mart'ta aralarında iki polisin de yer aldığı 34 şüpheli yakalanmıştı. Yıldız'ın aracının bagajında Donatello'nun 18. yüzyıla ait Davut adlı heykeli de ele geçirilmişti. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Abdülkadir Yıldız için "Görevi kötüye kullanmak, örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 26 yıldan 71 yıla kadar hapis cezası istendi.



BASIN IÇERI ALINMADI
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müdür Yıldız ile 27 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Basın mensupları, fiziki yetersizlik nedeniyle salona alınmadı.

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