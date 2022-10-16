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Haberler Aydın Didim'de ekim ayı yazı aratmadı

Didim'de ekim ayı yazı aratmadı

Aydının turistik ilçesi Didim’de Ekim ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilenler Altınkum Plajı’nda güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı.

İHA

16.10.2022, 17:57

Didim’de ekim ayı yazı aratmadı

Ülkemizin bir çok bölgesinde yağışlı ve soğuk havalar etkili olmaya başlarken, Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de yaşayanalar güzel havanın keyfi çıkardı. Ekim ayının ortasında ilçede hava sıcaklığı 28 derece dolayında seyrederken, vatandaşlar kısmi rüzgara karşı güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı.

Güzel havayı fırsat bilen Didimliler kendilerini sokağa atarken, Altınkum Plajı'na inen bir çok vatandaş, bahardan kalma güzel havanın tadını plajda çıkardı. Bazı vatandaşlar Yalı Caddesi'nde gezerek güneşin tadını çıkarırken bazıları da cadde üzerindeki kafelerde oturarak hafta sonu keyfi yaşadı.

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