Koltuğun altında uyuşturucu bulundu

AYDIN Kuşadası'nda kovalamaca sonucu yakalanan motosikletin koltuk altına gizlenmiş bir kilo uyuşturucu ele geçirildi. Zehir taciri gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Kirazlı yolu girişinde bir motosiklete 'dur' ihtarında bulunuldu. Kaçmaya başlayan motosikletle yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet Kirazlı Mahallesi'nde yakalandı. GBT sorgulamasında sürücünün V.P. olduğu belirlendi. Motosiklette yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 50 gram esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan V.P. adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

İBRAHİM UZUN