Aydın Büyükşehir’e boru soruşturması

Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu ile ilgili yapılan bir suç duyurusunun ardından başlatılan bir soruşturmada İçişleri Bakanlığı'nca sorumluluğu tespit edilecek belediye personeli ile birlikte hakkında ön araştırma yapılıp Vali görüşü hazırlanması istenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için bir şok gelişme daha yaşandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 2015-2020 yılları arasında Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller çerçevesinde 'ihalesiz' alınan borularla ilgili 3 milyon 19 bin lira fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı toplam 15 kişi hakkında soruşturma izni verdi. DİĞER İLLERE GİDENLER

ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Çerçioğlu da bu fazla ödemede sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma izni verilen bir diğer isim oldu. Soruşturma izni verilenler arasında ASKİ'nin şu anki Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç ile şu anda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü olan Erdoğan Öztürk ile yine halen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nü yürüten İrfan Korkmaz'ın da yer alması dikkat çekti.



'FİYAT FARKI OLUŞTU'

Soruşturma izni kararında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından münferit olarak değerlendirilemeycek şekilde 2015- 2020 yılları arasındaki 6 yıllık dönem içerisinde 32 milyon 345 bin liralık çeşitli tip, çap ve basınçtaki boru ve montaj ara malzemeleri ile koku giderici alındığına dikkat çekildi. Kamu İhale kanunun 3/a maddesi kapsamında ihalesiz olarak yapıldığı belirlenen bu alımlarda KDV hariç 3 milyon 19 bin lira piyasa rayiç bedeli üzerinde ve ASKİ aleyhine fiyat farkı oluştuğu vurgulandı. Bu alımların Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde ihale ile yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca alımların yönetim kurulu tarafından genel müdüre protokol yapma yetkisi verilmeden ve herhangi bir satın alma kararı olmaksızın imzalanan protokollerle gerçekleştirildiği ve bunun da mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.



O İSİMLER TEK TEK SAYILDI

Kararda soruşturma izni verilen isimler ise şöyle sıralandı: ASKİ eski Genel Müdür Vekili Özcan Dursun Korkmaz, ASKİ eski Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, ASKİ eski Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Öztürk, Hafize Duran, İçme ve Kanal İşletme Dairesi eski Başkanı/ Eski Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Şen, Nermin Canyurt, Cengiz Sune, Ahmet Murathan Bayrı, ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sami Anbarcı, İçme Kanal Dairesi eski Başkan vekili Mustafa Önal, ASKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Hakan Kirif, ASKİ Yatrıım ve İnşaat Daire Başkanı - Eski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Çağrı Çaylak ve ASKİ Arıtma Tesisleri Daire eski Başkanı İrfan Korkmaz.

'ÇERÇİOĞLU ÖNLEYEBİLİRDİ'

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma izni verildi. Kararda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir Belediye Başkanının görev yetkileri" başlıklı 18. maddesi çerçevesindeki teftiş ve denetim yetkisini etkin kullanmadığı ve 3 milyon 19 bin liralık fazla ödemenin önlenmesinin mümkün olduğu halde önüne geçilmemesinde Çerçioğlu'nun da sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ