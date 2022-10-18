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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki deprem kameraya böyle yansıdı

Kuşadası'ndaki deprem kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberi...Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kameralara böyle yansıdı.

İHA

18.10.2022, 14:55

Kuşadası’ndaki deprem kameraya böyle yansıdı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.27'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İzmir'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. 30 Ekim 2020 tarihindeki depremi hatırladıklarını söyleyen vatandaşlar, deprem bölgesi kentte sarsıntılara alışık olduklarını belirtti.

Son dakika: Ege'de peş peşe depremler! İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildi

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