Skandal kasabı

AYDIN'DA yaklaşık 10 yıldır defalarca kaçak domuz eti kesen ve tonlarca domuz eti ile yakalanan ancak bir türlü uslanmayan 'Domuz kasabı' lakaplı Coşkun Can, bu kez at ve eşek keserken yakalandı. Bugüne kadar 48 bin lira para cezası kesilen Domuz kasabı, yineinsanların sağlıyla oynadı.

Uzun süredir cezaevinde olduğu için 'Domuz Kasabı' lakaplı Coşkun Can'dan şikayet almayan ekipler geçtiğimiz gün yine bir ihbar aldı. Bu sefer ekipler 'Domuz Kasabı'nın Ata Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki işyerinde domuz yerine at ve eşek kestiği ihbarıyla yola çıktı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Can'ın işyerine yaptıkları baskında 3 adet kesilmiş at ve kesime hazırlanan 5 at ile 3 eşek bulundu. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen Murat Semetay, Fırat Semetay, Ali Kurt, Abdulbaki Özdemirci, Ayaz Özdemirci ve Tamer Hassepetçi'yi suçüstü yakaladı. At ve eşek etleri ekipler tarafından yapılan analizler sonrası imha edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ESNAFI KARALAYAMAZ

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, olayın gerçekleştiği yerin domuz eti yakalatmaktan sabıkalı bir kişiye ait olduğunu belirterek, "Bu kişinin esnafımızı karalamasına izin verilmemeli. Kendisine en ağır ceza verilmelidir" dedi.

İHSAN KARATAŞ