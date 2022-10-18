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Haberler Aydın Uyuşturucu baskınında PKK simgeleri ve silah bulundu

Uyuşturucu baskınında PKK simgeleri ve silah bulundu

Aydın Ortaklar Mahallesi’ndeki baskında silah, uyuşturucu ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

18.10.2022

Uyuşturucu baskınında PKK simgeleri ve silah bulundu
AYDIN'DA uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Ortaklar Mahallesi'nde V.K. ve S.K. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Şahısların ev aramalarında 1 adet 9 mm çapında kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet bong uyuşturucu içme aparatı ile 3 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. V.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, S.K. isimli şahıs için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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