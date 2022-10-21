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Haberler Aydın Motosiklet hırsızları adli kontrol ile serbest bırakıldı

Motosiklet hırsızları adli kontrol ile serbest bırakıldı

Aydın Didim'de park edilen elektrikli motosikleti çalan iki hırsız sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

İHA

21.10.2022, 10:26

Motosiklet hırsızları adli kontrol ile serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre; Yeni Mahalle Merkez camii civarında park halindeki elektrikli motosikleti çalan iki hırsız motosikletle kaçmaya çalıştı. Çaldıkları motosiklet ile kaçan şüphelileri fark eden emniyet güçleri, motosiklet ile şüphelileri yakaladı. A.S.A adlı şahsa ait motosikleti çalan şüpheliler A.B.Ö ve M.K emniyet güçlerince yakalandı.

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken emniyette ifadeleri alınan iki hırsız sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan hırsızlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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