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Haberler Aydın Müzikhol baskınında akıl almaz görüntü! Yabancı uyruklu kadınları bakın nerde saklamış!

Müzikhol baskınında akıl almaz görüntü! Yabancı uyruklu kadınları bakın nerde saklamış!

Aydın'a bağlı Nazilli ilçesinde L.B. isimli müzikhol işletmecisinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İş yerine düzenlenen baskın sırasında yapılan aramada ekipler, ahşap zeminde bodruma açılan bir kapı olduğunu fark etti. Kapının açılmasıyla gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırzgızistan uyruklu konsomatristlik hizmeti veren 5 kadın yakalanrak gözaltına alındı. Öte yandan, işletme sahibi L.B. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

İHA

22.10.2022, 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022, 09:59

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, iş yerine düzenlediği baskında gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

Müzikhol baskınında akıl almaz görüntü! Yabancı uyruklu kadınları bakın nerde saklamış!

Olay, saat 02:30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda meydana geldi. L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti.

Müzikhol baskınında akıl almaz görüntü! Yabancı uyruklu kadınları bakın nerde saklamış!

Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü. Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 karşılaştı.

Müzikhol baskınında akıl almaz görüntü! Yabancı uyruklu kadınları bakın nerde saklamış!

Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

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