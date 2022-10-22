Müzikhol baskınında akıl almaz görüntü! Yabancı uyruklu kadınları bakın nerde saklamış!

Olay, saat 02:30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda meydana geldi. L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti.