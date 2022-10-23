“Beni bu hale getiren cani gün yüzü görmesin”

AYDIN'DA boşandığı eşi İlke Kaleli'ye (29) çalıştığı markette baltayla saldırıp parmaklarını kesen İsmail Demirci (35) hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Demirci'nin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Ölümden dönen genç kadının başına aldığı balta darbelerden dolayıda 23 dikiş atılmıştı.

"SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUM"

OLAYIN ardından tutuklanan Demirci'nin Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

İsmail Demirci ve yaraladığı eşinin hazır bulunduğu duruşmada savcılık tarafından mütalaa açıklanırken mütalaada Demirci'nin eski eşi İlke Kaleli'nin iş yerine balta ile gelmesi nedeniyle önceden planlama yaptığına ve saldırıda silah olarak kullanılan baltanın keskin yeri ile çok sayıda vurması gerekçeleriyle öldürme kastının olduğuna yer verildi.

Duruşma sonrası genç kadın "Beni bu hale sokan cani gün yüzü görmesin. Onun yüzünden çalışamaz, sokağa çıkamaz oldum" dedi.

İHSAN KARATAŞ