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Haberler Aydın CHP’li Başkan Tuncel’in yerine vasi talep edildi

CHP’li Başkan Tuncel’in yerine vasi talep edildi

23.10.2022

CHP’li Başkan Tuncel’in yerine vasi talep edildi

AYDIN'IN Söke Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Levent Tuncel, sağlık sorunları nedeniyle görevinden uzak kaldı. Söke Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Hasan Turhan, Tuncel'in sağlık durumunu gerekçe göstererek görev kısıtlaması ya da yerine vasi atanması için mahkemeye başvurdu.

Tuncel'in beyincik küçülmesi hastalığı nedeniyle 3,5 yıldır tedavi gördüğünü, hastalığından dolayı belediyeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığını belirten Söke Belediye Meclis Üyesi AK Partili Hasan Turhan, "Öncelikle Söke Belediye başkanımıza acil şifalar diliyorum. Maalesef hastalığının tedavisi mümkün değildir. Belediye bütçesinin yönetimi, önemli kararların alınması ve aynı zamanda kişisel mal varlığı ve yönetimi ile ilgili kararları vermesi mümkün olmadığı gibi ayırt etme gücünü de kaybettiğini görüyoruz" dedi.

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