İZMİR'DE Temmuz ayında Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve hakkındaki rüşvet iddiası nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca başkanlık görevinden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar'dan tartışılacak bir adım geldi. İlçedeki 5 yıldızlı bir otelin kaçak bölümlerine göz yumma karşılığında bu oteli inşa eden şirketin Bodrum'daki villalarından birini rüşvet olarak aldığı iddia edilen Kayalar, görevinden uzaklaştırılmış olmasına rağmen CHP'nin Sivas'ta düzenlediği belediye başkanları çalıştayına katıldı.

BAŞKANVEKİLİ DE ORADA

BAŞKANLIK görevi yürütmemesine rağmen bir belediye başkanıymış gibi çalıştaya katılan Kayalar, İzmirli ilçe belediye başkanlarıyla birlikte fotoğraf da çektirdi. CHP'nin belediye başkanlarından oluşan aile fotoğrafında da yer alan Kayalar'la birlikte Menderes Belediyesi'nde kendisinden sonra Başkanvekili olarak seçilen Erkan Özkan'ın da çalıştayda yer alması dikkat çekti.

Bu durum, "Korsan başkan iş başında. Çalıştayda bütün ilçeler tek başkanla yer alırken Menderes biri 'korsan', biri de vekil iki başkanla temsil edildi" şeklinde esprili yorumlar yapılmasına sebep oldu. Kayalar Temmuz ayında ilk görevden alındığında da bir başkan gibi davranmayı sürdürmüş, belediye ekiplerinin başında fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamıştı. Belediyenin sosyal medya hesaplarında da bu şekilde fotoğraflar yer almıştı. Konunun Yeni Asır'da gündeme gelmesinin ardından Kayalar ve belediye, bu şekilde fotoğraf paylaşmaya son vermişti.

ERHAN GÜLENÇ