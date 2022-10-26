Eşine kabusu yaşatmıştı! Cani koca teslim olup tutuklandı!

SÜREKLİ TARTIŞIP BARIŞIYORDUK

Annesinin ölümünden sonra Kuşadası'nda ev aldığını ve daha sonra Bülent K. ile tanıştığını belirten Betül K., "8 yıl önce Kuşadası'nda yaşarken Bülent ile tanıştım. 4 yıl birliktelik yaşadık, annem ölmüştü, babam ise annemin ölmesinden dolayı kendine gelememişti. Bülent bana karşı çok korumacıydı, onu çok sevdim. Bana hep 'Allah seni benim için yaratmış' derdi. 4 yıl sonra evlenme kararı alırken evlilik sözleşmesi de yaptık. 2 yıl önce tartışmalar başladı ve ayrılma kararı aldığımda uzaklaştırma kararına rağmen burnumu kırdı. Yine barıştık ve sürekli tartışıp barışıyorduk" dedi.

Betül K. sürekli tartışıp, barıştıklarını da dile getirerek, "Günlerdir beynimde 'kendini kurtar' sesi yankılanıyordu. İlk adımı uzaklaştırma kararı alarak attım. 20 Ekim'de uzaklaştırma kararı çıktı. Pazartesi günü de ayrılmak için dava açacaktım. Pazar gecesi olaylar yaşandı ve dava pazartesi itibariyle açılmış oldu" diye konuştu.