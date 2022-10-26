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Haberler Aydın Yunanın geri ittiği 52 düzensiz göçmen Aydın'da kurtarıldı!

Yunanın geri ittiği 52 düzensiz göçmen Aydın'da kurtarıldı!

Aydın'a bağlı Kuşadası ve Didim ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda, Yunananistan unsurlarınca geri itilen toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İHA

26.10.2022, 09:53

Yunanın geri ittiği 52 düzensiz göçmen Aydın’da kurtarıldı!

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında üç farklı olayda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Didim ilçesinde hareketli tekne durdurularak içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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